В Уфе обнародовали топ вакансий с зарплатами до 180 тыс. рублей в месяц

Мэрия Уфы опубликовала топ вакансий с высокими зарплатами – они достигают 180 тыс. рублей

Сегодня, 3 сентября, мэрия Уфы опубликовала топ вакансий с высокими зарплатами – они достигают 180 тыс. рублей. Предложения появились на сайте городской администрации.

Горожанам предлагают следующие места работы:

1. Оператор по добыче нефти и газа 7 разряда в «Башнефть-Полюсе». Заработная плата – до 128 тыс. рублей;

2. Финансовый консультант в компании «Баш-Ойл»: зарплата – от 100 тыс. рублей;

3. Водитель автомобиля в фирме «Эколит»: от 90 до 120 тыс. рублей;

4. Автослесарь в индивидуальном предприятии Кудряшова Андрея Александровича: от 80 тыс. рублей;

5. Водитель автомобиля в компании «Мастер перевозок»: от 80 до 180 тыс. рублей;

6. Слесарь в компании «ЧАЗ Вариант»: от 65 тыс. рублей.

Номера телефонов и адреса, куда можно обратиться по указанным вакансиям, есть на сайте городской администрации. Вот ссылка.

По данным мэрии, сейчас в банке вакансий центра занятости Уфы значится более 23,5 тыс. предложений о работе.

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