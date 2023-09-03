«Пламя вырывалось из окна»: в уфимской сауне произошел пожар

фото: Telegram // БашДТП

Сегодня вечером, 3 сентября, в Уфе загорелась сауна. Инцидент произошел в 3-этажном административном здании по улице Бакалинской. Об этом сообщило башкирское МЧС.

– На момент [спасателей] прибытия наблюдалось открытое горение на уровне второго этажа (сауна). Пламя вырывалось из окна, – передали в экстренном ведомстве.

Пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание и не дали ему распространиться. Сотрудники экстренного ведомства потушили огонь на площади в 20 квадратных метров.

фото: МЧС РБ

Пострадавших в происшествии нет. Сейчас пожарные продолжают разбор конструкций и проливку. В причинах возгорания будет разбираться дознаватель МЧС.

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