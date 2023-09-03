Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров стал участника международного марафона

фото: Telegram // Андрей Назаров

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров стал участника Уфимского международного марафона. Забег прошел сегодня, 3 сентября. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

– В последнее время было много командировок, не хватило времени, чтобы качественно подготовиться к забегу. Сегодня я поставил для себя задачу – просто пробежать, не переходя на шаг, потому что участие в марафоне стимулирует держать форму, – написал глава кабмина республики.

Премьер рассказал, что в этом году участникам марафона в Уфе стали более 7 тысяч человек из 26 стран мира, 42 регионов и 300 городов России. Самому маленькому бегуну было пять месяцев, а самому возрастному – 85 лет. Назаров добавил, что марафон в следующем году станет для Уфы десятым. Чиновник надеется довести число участников в юбилейном забеге до 10 тысяч человек.

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