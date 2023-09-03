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НовостиОбщество3 сентября 2023 14:46

В начале недели в Башкирии потеплеет до +23 градусов

В республике прогнозируют сухую погоду и умеренный ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В понедельник в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер сменит направление на северо-западное

В понедельник в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер сменит направление на северо-западное

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале грядущей недели в Башкирии потеплеет до +23 градусов. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

По данным специалистов, в понедельник, 4 сентября, в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер сменит направление на северо-западное. Столбики термометров ночью покажут +4, +9°, а днем +16, +21°.

Во вторник, 5 сентября, характер погоды существенно не изменится: разве что ветер будет чуть слабее, а максимальная температура поднимется на один градус: +5, +10° в темное время суток и +18, +23° после восхода солнца.

В среду, 6 сентября, местами по региону пройдет небольшой дождь, однако температурный режим останется таким же, как и накануне.

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