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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 9:16

В Красном Ключе спасли кошку, которая провела на дереве несколько часов

В Башкирии застрявшая на дереве кошка прыгнула на спасателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Красный Ключ Нуримановского района Башкирии спасатели сняли с дерева кошку. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 3 сентября в парке. Животное забралось на дерево, а обратно спуститься уже не решалось. Очевидцы несколько часов пытались самостоятельно достать кошку, но их попытки не увенчались успехом.

– Когда же сотрудники службы прибыли на место и по лестнице забрались на дерево, то кошка прыгнула на спасателей, а с них уже на землю и убежала в неизвестном направлении, – рассказали в экстренном ведомстве.

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