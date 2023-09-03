Уфимец объяснил, почему его дочь пришла на 1 сентября с сумкой службы доставки

Отец девочки назвал видеоролик «приколом» // кадр видео: соцсети

1 сентября в сети завирусился снятый в Уфе ролик с первоклассницей, которая идет в школу на День знаний с сумкой службы доставки еды Delivery Club. Многие пользователи решили, что семья девочки не может себе позволить купить рюкзак: горожане стали выражать сочувствие и даже предлагать помощь. Но как выяснилось позже, видео оказалось постановочным. Об этом рассказал отец школьницы, который является владельцем цветочного магазина. В беседе с журналистами UFA1.RU он назвал ролик «приколом».

– Я сейчас каждый праздник стараюсь придумать что-то вирусное. Тут пришла эта идея с портфелем, он у меня тут лежит всё время, кто-то из сотрудников работал в Delivery Club и оставил эту сумку. Дочка прекрасно всё понимает, с ней уже пару роликов «залетело». Рюкзак был пустой, – пояснил мужчина.

Он добавил, что после съемки шуточного ролика его дочь взяла обычный рюкзак и пошла в школу.

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