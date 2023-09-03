«Уезжаю с болью в сердце»: Элвин Грей заявил о том, что ему сорвали концерт

фото: Telegram // Элвин Грей

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей заявил, что 2 сентября ему сорвали концерт в городе Альметьеске. Артист сообщил об инциденте в своих соцсетях.

– Уезжаю из города с болью в сердце. Я сейчас на эмоциях, но напишу сухо, по факту о том, как нас не хотели видеть на празднике жизни, – написал музыкант.

По словам исполнителя, изначально его выступление было сокращено до 30 минут с запретом использовать живую музыку. За 15 минут до начала концерта Юльякшину все-таки утвердили часовую программу на 14 песен, о чем ведущие сообщили со сцены. Также ему разрешили привлечь музыкантов.

– За 9 минут до завершения концерта в грубой нецензурной форме, с угрозами и обвинениями в наш адрес был беспардонно сорван концерт. Такое отношение к зрителям за мои 20 лет на сцене вижу впервые, – отметил певец.

Элвин Грей извинился перед поклонниками за то, что те не смогли услышать песни, которые хотели, и за то, что он не оправдал их ожиданий. Артист также пообещал сделать большой благотворительный концерт в Альметьевске.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.