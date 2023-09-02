В Нефтекамске 69-летний мужчина ожоги из-за воспламенившегося бензина

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 2 сентября, в башкирском городе Нефтекамске 69-летний мужчина получил обратился в приемное отделение местной больницы. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Пенсионер получил ожоги грудной клетки, предплечья, шеи, рук второй и третьей степени. После того, как ему была оказана медицинская помощь, мужчине предложили госпитализацию, он отказался.

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– Это и нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов, и неосторожное обращение с огнем, и нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Не оставляйте непотушенными сигареты и выключайте на ночь обогреватели и другие электроприборы, – заявили в чрезвычайном ведомстве.

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