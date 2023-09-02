В Башкирии зафиксировали 5835 обращений насчет подозрения на бешенство

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за семь месяцев 2023 года зафиксировали 5835 обращений насчет подозрения на бешенство. Об этом рассказала пресс-служба Роспоребнадзора.

Все случаи связаны с укусами, ослюнениями и оцарапываниями животными. 87 обращений поступило после контактов с дикими животными. 25,3% из них приходится на укусы мышами, 20,7% – белкой, 16% – крысой, по 10,3% – лисицей и ежом, 4,6% – сусликом.

Бешенство (гидрофобия, рабическая болезнь) – это вирусное заболевание диких и домашних животных, от которых может заразиться и человек. Основные его носители – дикие звери, от них болезнь передается домашним питомцам.

– Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, – поведали в Роспотребнадзоре.

Основные симптомы бешенства: изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги.

– Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть, – рассказали специалисты.

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