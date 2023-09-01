В Уфе госпитализировали мужчину, который потерял сознание прямо на улице

Фото: Соцсети

Сегодня, 1 сентября, в Уфе прохожие обнаружили на улице мужчину без сознания. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Горожане поведали, что инцидент произошел на перекрестке улиц Шафиева и Комсомольская. Местные жители обнаружили мужчину лежащим на асфальте без сознания. Пытающиеся ему помочь граждане вызвали скорую помощь.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что мужчину госпитализировали городскую клиническую больницу №21. Его состояние врачи оценивают как «средней степени тяжести стабильное».

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