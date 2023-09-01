В Башкирии простились с погибшим в СВО отцом пятерых детей Азатом Гумеровым

Фото: vk.com/azat_sahabiev

29 августа в Белебеевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Азатом Гумеровым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Азат Сахабиев.

Азат Варисович родился 20 февраля 1980 года в Белебее. С сентября прошлого года мужчина служил на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. У него остались супруга и пять детей. Военнослужащего посмертно наградили Орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

– Выражаю соболезнования родным и близким Азата Варисовича. Мы все разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами, – написал в своей публикации глава администрации Белебеевского района республики.

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