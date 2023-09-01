«Очень хочет домой»: в Самаре найден потерявшийся молодой человек из Башкирии с особенностями здоровья

На железнодорожном вокзале города Самары был обнаружен молодой человек с особенностями здоровья. Фото: «Лиза Алерт»

В Самаре потерялся молодой человек из Кугарчинского района Башкирии. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ARTUS». По их словам, на железной дороге города был замечен парень с особенностями здоровья, который не мог попасть на родину. Молодой человек рассказал, что у него украли деньги и он совсем один в незнакомом городе, а связи с родственниками у него нет. Парень признался, что он очень хочет домой.

Оказалось, что потерявшийся мужчина родом из маленького села в Башкирии. Волонтеры решили проверить названный адрес в надежде на то, что близкие парня найдутся и помогут ему попасть домой.

- Поездка получилась продуктивная! Как оказалось, молодой человек действительно проживал по этому адресу. Нашли родственника, от которого узнали, что неравнодушные люди в Самаре купили парню билет на поезд до Уфы. Наш «найденыш» сейчас в хостеле, под присмотром. С ним всё хорошо, - рассказали волонтеры.

Добровольцы поблагодарили всех, кто участвовал в поисках семьи мужчины и помогли вернуться ему назад, домой.

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