Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии вырос на 27 новых случаев

В стационарах сейчас лечатся 48 человек. Амбулаторное лечение проходят 404 человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост зараженных составил 27 человек. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Всего в республике подтвердили 370 295 случаев ковида, 362 740 из которых закончились выздоровлением пациентов. За последние 24 часа с медицинского учета были сняты восемь человек.

В стационарах сейчас лечатся 48 человек. Амбулаторное лечение проходят 404 человека.

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