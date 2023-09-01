В Башкирии в пожаре погиб 42-летний мужчина

Сегодня ночью в Туймазах загорелась квартира в жилом доме по улице Пугачева

Смертельный пожар произошел глубокой ночью в Туймазах. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире дома по улице Пугачева. Из задымленного здания выбрались 10 человек, один из них спастись не смог.

Выяснилось, что погибшим является 42-летний мужчина. Его бездыханное тело было найдено в обгоревшей квартире спасателями.

- Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - заключили в ведомстве.

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