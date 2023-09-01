Движение по по улице Колгуевской в Уфе открыто после ремонта

Для того, чтобы завершить работы к 31 августа подрядчику пришлось трудиться в две смены. Фото: администрация Уфы

В Уфе завершен ремонт Колгуевской улицы. Перекрытый участок дороги стал доступен для водителей с 31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, оживленную улицу пришлось закрыть из-за работ по врезке магистрального водопровода. Строителям пришлось проложить траншею для укладки труб прямо под дорогой на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской.

Срок завершения работ был определен концом лета. Для того, чтобы успеть вовремя закончить ремонт, коммунальным службам пришлось работать в две смены.

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