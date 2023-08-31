За время купального сезона на водоемах Башкирии погибли девять детей и 77 взрослых

Чаще всего гибель людей фиксировали в необорудованных для купания местах Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии за купальный сезон утонули 86 человек, среди которых девять детей. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.

Чаще всего гибель людей фиксировали в необорудованных для купания местах. Нередко граждане тонули, будучи пьяными. Кроме того, бывали случаи, когда жертвами воды становились оставленные без присмотра дети.

МЧС Башкирии призвало граждан соблюдать жителей и гостей республики правила безопасности.

– С наступлением календарной осени риски происшествий на воде не снижаются: продолжается сезон рыбалки, а впереди – опасности тонкого осеннего льда, – отметили в ведомстве.

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