Житель Башкирии уронил подругу по пути в баню, на утро она умерла

Мужчину посадили на 10 месяцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Стерлитамаке огласили приговор местному жителю, который обвинялся в гибели своей знакомой. Мужчина уронил женщину, которую нес на руках, на кирпичный пол. От тяжелой травмы головы подруга скончалась.

Известно, что незадолго до трагедии мужчина и женщина встретились на рынке. Стерлитамаковец пригласил знакомую попариться в бане и женщина согласилась, но сказала, что у нее болит нога. Мужчина предложил свою помощь и сказал, что понесет до бани на руках, но у порога руки осужденного дрогнули и он уронил женщину прям на кирпичный порог.

Друг поспешил привести девушку в чувство: поднял ее, облил щеки водой и уложил спать. Все это время женщина жаловалась на сильную головную боль. Через несколько часов она умерла в постели.

Стерлитамакский городской суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.