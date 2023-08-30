В Башкирии младенческая смертность сократилась в полтора раза. Такие данные, как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, были озвучены в Белорецке на заседании коллегии Минздрава, на котором были подведены итоги первых шести месяцев 2023 года.

В своей публикации Рахматуллин обозначил ключевой задачей регионального здравоохранения обеспечение роста ожидаемой продолжительности жизни. В минувшем июне она составила 73,27 года, что превышает показатели за аналогичный период годом ранее.

Общая смертность в Башкирии сократилась на 7,8%, младенческая – в полтора раза – и составляет 3,9 на 1000 родившихся живыми.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», по словам руководителя Минздрава Башкирии, в настоящее время ведется строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, трех поликлиник и больницы со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское.

– Общий объем финансирования национального проекта в сфере здравоохранения Башкортостана в 2023 году составляет более семь миллиардов рублей, – заявил Айрат Рахматуллин.

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