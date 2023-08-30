В Баймаке мужчина до смерти избил собутыльника за то, что тот плохо отозвался о его родителях

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Баймакского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

В ходе следствия было установлено, что 12 июня обвиняемый приехал в город Баймак. Его в гости в дом своей сожительницы пригласил 56-летний знакомый. Встретившись, приятели принялись распивать спиртное. В какой-то момент между мужчинами случилась ссора из-за того, что сожитель хозяйки квартиры стал плохо отзываться о родителях гостя, которые были раньше его соседями в селе.

Конфликт быстро перерос в драку. Обвиняемый нанес обидчику множество удары руками и ногами по голове и другим частям тела. Сожительница потерпевшего принялась звать на помощь, и после этого злоумышленник покинул квартиру. На следующий день избитого мужчину госпитализировали, и спустя почти две недели он умер в больнице.

После смерти потерпевшего уголовное дело было передано в Следственный комитет. Обвиняемый, как только узнал о смерти приятеля, стал скрываться от следствия. Его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали в Уфе.

Свою вину мужчина признал. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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