«Он готов на все ради нее!»: в Нефтекамске мужчина вскарабкался на колесо обозрения из-за подруги

Забравшись на колесо обозрения, парень стал бить по нему кулаком // фото: соцсети

В парке башкирского города Нефтекамска мужчина забрался на колесо обозрения, чтобы впечатлить подругу. Его поступок засняли на видео. Запись разлетелась по соцсетям и телеграм-каналам.

На кадрах видно, как герой лезет по конструкции, а затем начинает бить кулаком по балке. Параллельно он кричит: «Он […] любит ее! По-настоящему! Он готов на все, […], ради нее».

Как рассказал телеграм-канале Mash Batash, мужчине из видео 23 года. Он родом из кемеровского города Березовский. Уточняется, что молодой человек пошел на необдуманный шаг, потому что подруга засомневалась, что он сможет забраться на колесо обозрения. С конструкции парень в итоге слез самостоятельно – помощь спасателей ему не понадобилась.

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