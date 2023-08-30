Жители Башкирии атаковали МФЦ из-за фейка о чипировании

Жители Башкирии штурмуют офисы МФЦ из-за фейка о чипировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МФЦ Башкирии фиксируют резкий рост числа обращений, касающихся чипирования. Ранее жители республики получили фейковое сообщение о том, что 31 августа - последний день, когда можно удалить биометрические данные.

Только за последние несколько дней число обращений в отделения многофункциональных центров увеличилось втрое. Больше всего обращений зафиксировано в Уфе, Туймазах, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке.

Сотрудники МФЦ напомнили, что распространяемое сообщение является ложью, а удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент. Законодательством не установлен срок, ограничивающий подачу такого отказа.

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