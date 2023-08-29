В уфимской Нижегородке хулиганы разгромили детскую площадку и украли ограждение

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

В уфимском микрорайоне Нижегородка вандалы устроили разгром на детской площадке. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации Ленинского района города Олег Котов.

Инцидент случился на улице Ак-Идель. По словам чиновника, хулиганы сломали детскую игровую площадку и украли калитку металлического ограждения. Сотрудники администрации подали по факту случившегося заявление в полицию.

– Виновные лица будут найдены и наказаны по строгости закона! Предупреждаю вандалов, что уголовная ответственность за вандализм наступает с 14 лет, – заявил Котов.

В своей публикации руководитель администрации Ленинского района призвал уфимцев, которые стали свидетелями подобных происшествий, сообщать о них по телефону в полицию.

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