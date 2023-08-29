Пожарные спасли в Уфе пять человек, в числе которых двое детей

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 29 августа, в Уфе в пожаре чуть не погибли пять человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в жилом доме на проспекте Октября. Из опасной зоны специалисты спасли пять человек, в числе которых было двое детей. Самостоятельно из здания по лестничным маршам эвакуировались шесть граждан.

Сотрудникам чрезвычайной службы удалось потушить пожар и не допустить его распространение. Причины и обстоятельства произошедшего установит дознавателю МЧС.

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