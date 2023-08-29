Мэр Уфы намерен пожертвовать костный мозг для больных раком

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев намерен пожертвовать костный мозг для больных раком крови. Об этом сити-менеджер заявил на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации.

На мероприятии с докладом выступила ведущий координатор донорских акций Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Яна Ванюшова. По ее словам, химиотерапия помогает не всем больным раком крови. Для таких пациентов единственным шансом выжить остается трансплантация костного мозга. Однако шанс найти подходящего донора составляет 1 на 10 тысяч.

В Башкирии популяризацией донорства занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Для развенчивания мифов и привлечения новых потенциальных доноров организация проводит просветительские мероприятия в разных учреждениях республики.

Ратмир Мавлиев поддержал работу нацрегистра и выразил желание самому стать донором, а также призвал собравшихся на совещании обратить внимание на это предложение.

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