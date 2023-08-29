Обросла камнями и причиняла боль: в Уфе из уретры семилетней девочки врачи достали зубочистку

В течение семи месяцев ребенок жаловался на частые боли при мочеиспускании. Фото из ТГ-канала Айрата Рахматуллина

В Уфе семилетняя девочка попала на операционный стол после жалоб на боли при мочеиспускании. Оказалось, что в уретре ребенка застряла зубочистка. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, девочку доставили в 17-ую больницу, где ей сделали рентген, однако инородное тело он не выявил, так как древесная структура не отображалась на снимке. Через некоторое же время из уретры показался острый наконечник и малышку решили оперировать.

- Врачи-урологи провели диагностическую цистоскопию, во время которой выявили, что инородное тело обросло камнями, а значит его нельзя удалить ручным способом. Было принято решение провести малоинвазивную операцию с помощью видеоэндоскопического оборудования, - рассказал глава ведомства.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Девочка ждет, когда ей можно будет вернуться домой.

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