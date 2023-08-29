Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии вырос на 20 человек

С оздоровлением от COVID-19 за последние сутки выписались восемь пациентов

В Башкирии продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки было подтверждено еще 20 фактов заболевания ковидом. Всего с начала пандемии отмечено 370 221 случай инфицирования.

Выздороветь удалось еще семерым пациентам. Показатель, по состоянию на 29 августа, составляет 363 671. Жертвами признаны 6 102 человека, новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

В настоящее время 53 пациента, в том числе 30 человек пожилого возраста, проходят стационарное лечение. Амбулаторно лечатся 395 человек, из которых 178 - старше 60 лет.

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