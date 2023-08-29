Власти Уфы закупят 22 арт-объекта со световыми инсталляциями за 12 млн рублей

Администрация Уфы закупит на электронных аукционах 22 арт-объекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые арт-объекты и световые инсталляции появятся в скверах и парках Уфы. Власти города намерены закупить 22 конструкции на сумму 12 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, сквере с двумя фонтанами по улице Валиди появятся шесть элементов одинаковой формы в виде природной гальки.

Обновятся пространства и рядом с кинотеатром «Родина», на площади двух фонтанов, возле Башкирской государственной филармонии имени Ахметова, сквере возле ТРК «Галерея-АRT», а также около филиалов Уфимского университета науки и технологий. На этих площадках установят три скамьи в виде пиал, одну скамью в форме полумесяца со звездами и три объекта-многогранника, украшенные национальными орнаментами.

Новый арт-объект «Пианино» появится в Театральном сквере Уфы. Конструкция будет представлять собой наземную и вертикальную «клавиатуру» с подсветкой, установленные на подиуме. По задумке, при касании клавиши будут менять цвет.

На покупку и установку объектов деньги будут выделены как из бюджета Уфы, так и республиканского и федерального.

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