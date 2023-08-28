В Башкирии зафиксировали наименьшую за 20 лет смертность от отравления алкоголем

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии в 2022 году зафиксировали самую низкую за 20 лет смертность от отравления алкоголем. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев.

По данным главы ведомства, в минувшем году из-за суррогатного спиртного в Башкирии умерли 52 человека, что в несколько раз меньше показателей последних лет. Например, в 2018 году было зарегистрировано 211 летальных исходов, а в 2020 – 102.

Как утверждают власти, рост лицензированных точек продаж, контрольная и профилактическая работа увеличили долю легального алкоголя и вытеснить с рынка суррогат. В итоге, согласно информации чиновников, уровень смертности от отравления алкоголем на 100 тысяч населения в Башкирии стал самым низким среди регионов Приволжского федерального округа.

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