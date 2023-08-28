Ранее судимый уфимец-наркодилер чуть не зарезал мужчину

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В Уфе суд признал виновным в покушении на убийство 38-летнему мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Происшествие случилось минувшей зимой – в ночь с 12 на 13 февраля. Согласно данным следствия, около кафе на улице Бакалинская. У подсудимого и 37-летнего мужчины случилась ссора из-за взаимоотношений с их общей знакомой. Злоумышленник нанес, по меньшей мере, три удара ножом в живот, руку и ногу. Знакомые потерпевшего увезли его с места ЧП и передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.

– Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшему удалось выжить, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленник был вскоре задержан по месту своего жительства, – сообщает СК.

Подсудимый лишь частично признал свою вину, он пояснил, что убивать потерпевшего не хотел. Однако следователи установили, что мужчина заранее отыскал нож и был намерен убить потерпевшего. Суд приговорил его к семи годам лишения колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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