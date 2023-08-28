«Это огромная работа»: Хабиров обратился к главам районов Башкирии в преддверии 1 сентября

Глава Башкирии поручил главам муниципалитетов организованно провести 1 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе в Башкирии начинается новый учебный год. В преддверии 1 сентября руководитель республики Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с поручением ответственно подойти к организации праздника, так как это является главным событием ближайших дней.

— Прошу все муниципалитеты, всех, кто задействован в этой работе, организованно провести День знаний. Для нас — это огромная работа, — заявил он во время оперативного совещания правительства РБ в ЦУРе.

Напомним, что в этом году за школьные парты сядут более 500 тысяч детей, из них 54 тысячи — первоклассники.

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