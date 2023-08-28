Водителя из Башкирии, по вине которого пострадали 18 пассажиров, осудят

В результате ДТП пострадали 18 пассажиров, двое из них получили тяжкие ранения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии перед судом предстанет водитель автобуса, по вине которого пострадали пассажиры. Мужчина не справился с управлением авто и вылетел в кювет на 83-м км дороги Р-240 «Уфа – Оренбург».

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ДТП произошло в апреле этого года. Известно, что в салоне «ГАЗ» находились 18 человек. Потерявший контроль над автобусом мужчина съехал в кювет и влетел в столб электропередач. Все пассажиры получили травмы, двое из них были госпитализированы с тяжелыми увечьями.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.