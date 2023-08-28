Ни одного лесного пожара не зарегистрировано за сутки в Башкирии

В Башкирии не зафиксировано ни одного нового лесного возгорания. Фото со страницы главы Башкирии Радия Хабирова.

В Башкирии за минувшие сутки не произошло ни одного пожара в лесах. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы госкомитета РБ по ЧС.

Всего же с начала 2023 года в лесах республики было обнаружено 160 очагов лесных пожаров. Общая площадь повреждений составила 3,5 тысяч га.

Добавим, что по информации МЧС РБ, в Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности.

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