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НовостиОбщество28 августа 2023 3:00

В Башкирии без вести пропал 64-летний пенсионер

В Башкирии разыскивается 64-летний Амирбек Елеулов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 22 августа 2023 года местонахождение мужчины неизвестно

С 22 августа 2023 года местонахождение мужчины неизвестно

В Башкирии начались поиски 64-летнего Амирбека Елеулова из Сибая. Об исчезновении мужчины сообщили волонтёры «Лиза Алерт». По информации добровольцев, о пенсионере нет вестей с 22 августа: он ушел из дома и не вернулся.

В день пропажи на пожилом мужчине были белая футболка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

Приметы пенсионера: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

- В поисках нужна помощь добровольцев, - обратились волонтеры к неравнодушным жителям Башкирии.

По всем вопросам желающим помочь можно обращаться к инфоргам поисков Елизавете - 89823391609, Леониду - 89272321747.

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