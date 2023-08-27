В Башкирии простились с погибшим в СВО сержантом Саматом Валиевым

Фото: Ильдар Нафиков (vk.com/id237249925)

В минувшую субботу, 26 августа, в Башкирии простились с погибшим в зоне СВО сержантом Саматом Валиевым.

Глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков сообщил в своих соцсетях о похоронах гвардии сержанта Самата Валиева. Военнослужащий погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Как рассказал Нафиков, сержант Валиев был четвертым сыном в многодетной семье. До 4 класса он учился в родном селе, в Амангильдинской школе, затем окончил Аскаровскую школу №1. После школы поступил в Стерлитамакский техникум, учился по специальности учителя физкультуры. Известно, что он занимался национальной борьбой «Курэш».

- В ноябре 2006 года был призван в ряды Вооружённых сил РФ. Был командиром боевых машин воздушно-десантных войск. Самат принимал участие в миротворческой операции на территории Южной Осетии и Абхазии, - рассказал о земляке в своих соцсетях глава Абзелиловского района Башкирии.

В минувшую субботу земляки простились с погибшим сержантом Саматом Валиевым.

- Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени жителей нашего района и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования семье солдата, близким и родным, - написал Ильдар Нафиков.

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