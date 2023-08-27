Жительницы башкирского Ишимбая взобрались на сцену во время гала-концерта

Женщины прорвались на сцену во время концерта в честь Дня города. Фото: скриншот видеоролика

Накануне в башкирском городе Ишимбае прошел День города. Во время гала-концерта на сцену по очереди забрались две горожанки, чтобы станцевать вместе с исполнителями.

Для жителей Ишимбая в честь Дня города устроили ретро-дискотеку на центральной площади. В завершении концерта на сцену вышли артисты, чтобы исполнить песню итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр «Felicità».

В какой-то момент на ту же сцену взобралась горожанка и стала пританцовывать и обниматься с артистами. Через пару мгновений ее вывели со сцены подоспевшие полицейские. Но буквально через секунду туда же подошла уже другая жительница Ишимбая, проникшая на сцену сбоку.

Женщина пару раз обняла певцов и немного станцевала, после чего ее вывели полицейские. Многие жители города осудили такое поведение местных жительниц. Происходящее сняли на видео зрители и позднее выложили в социальные сети.

- Как мы хотим праздновать день города, если в Ишимбае не умеют себя вести. То, что происходит на видео, конечно забавно, но ужасно не культурно, - возмутились ишимбайцы в соцсетях.

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