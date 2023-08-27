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НовостиАвто27 августа 2023 11:46

ДТП на перекрестке парализовало движение в крупном уфимском микрорайоне

Из-за аварии двух автомобилей в пробке встал весь уфимский микрорайон Кузнецовский Затон
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Из-за аварии на дороге в Кузнецовском затоне образовалась гигантская пробка. Фото: соцсети

Из-за аварии на дороге в Кузнецовском затоне образовалась гигантская пробка. Фото: соцсети

Сегодня днем, 27 августа, в уфимском Кузнецовском Затоне на перекрестке бульвара Назара Наджми и улицы Солнечногорской произошло ДТП, из-за которого образовались несколько пробок. Движение на въезд и выезд из микрорайона было практически парализовано. Один из местных жителей снял происходящее на видео и выложил ролик в соцсети.

Почти весь микрорайон встал в пробке из-за ДТП на перекрестке Наджми и Солнечногорской в Уфе

Почти весь микрорайон встал в пробке из-за ДТП на перекрестке Наджми и Солнечногорской в Уфе

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 16:30 часов, движение сразу по нескольким улицам микрорайона было затруднено либо заблокировано. «Красным» выделены улицы Солнечногорская, Академика Гатауллина и бульвар Назара Наджми.

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