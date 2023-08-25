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НовостиОбщество25 августа 2023 10:44

В Уфе откроют площадку по обучению студентов управлению БПЛА

Ее организуют на территории IQ-парка межвузовского кампуса
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей МИНАЕВ

В Уфимском университете науки и технологий в новом учебном году планируют открыть площадку по обучению студентов управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом расскзал пресс-служба правительства Башкирии.

Обучению организуют на территории IQ-парка межвузовского кампуса, где будет создана площадка современных цифровых видов спорта. Киберспортивные методики будут адаптировать для того, что студенты смогли быстрее освоить управление беспилотниками.

– Университет также расширит сотрудничество со студиями-разработчиками современных компьютерных игр, – отметили власти республики.

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