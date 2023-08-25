Годовалый малыш в Уфе засунул руку в мясорубку и лишился пальца

Фото: vk.com/gdkb17ufa

В Уфе годовалому ребенку отрубило палец в мясорубке. Об этом рассказала пресс-служба городской детской клинической больницы №17.

По словам родителей малыша, мальчик засунул левую руку в работающую электромясорубку, когда его мама отвлеклась на несколько минут. Ребенку серьезно травмировало пальцы. Скорая в срочном порядке доставила его центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь и под внутривенным наркозом вытащили рука из устройства.

Для последующего лечения мальчика направили в городскую детскую клиническую больницу №17. Травматологи-ортопеды провели ревизию раны и наложили гипсовую лангету. Специалисты планируют провести ребенку реконструктивную пластику кисти руки.

– Кухня – это не место для игр ребенка. Детей младшего возраста родители не должны оставлять без присмотра. А все опасные предметы, в том числе медикаменты, бытовую химию, нужно убирать так, чтоб дети не могли достать! – заявили в ГДКБ №17.

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