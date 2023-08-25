В сентябре в Уфе пройдет массовая проверка счетчиков тепла и горячей воды

Фото: Евгения ГУСЕВА

В квартирах жителей Уфы с 25 августа по 21 сентября пройдут проверки счетчиков тепла и горячей воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «БашРТС».

Проверку будут осуществлять официальные представители «БашРТС» – сотрудники «Городская абонентская служба». Агенты компании снимут у абонентов снимают контрольные показания индивидуальных приборов учета, проверят их состояние, установят пломбы, определят наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность аппаратов и оформят соответствующие акты обследования. Процедура проверки счетчиков для граждан является абсолютно бесплатной.

У сотрудников «Городской абонентской службы» при себе должны быть удостоверение с личным фото и печатью «ГАС», а также заявка «БашРТС» с указанием перечня адресов домов для проверки.

– Данные мероприятия направлены на определение реального расхода коммунальных ресурсов, которые жители передают самостоятельно. Важно помнить, что недостоверный учет комресурсов в многоквартирном доме может привести к несправедливому увеличению размеру платы за СОИ в квитанциях, – отметили в «БашРТС».

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