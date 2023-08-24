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НовостиПроисшествия24 августа 2023 13:00

В Уфе девушка по вызову на три дня заперла в квартире уснувшего клиента

Проститутка из Уфы на три дня заперла клиента в квартире
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Проститутка обворовала и заперла доверчивого жителя Карпинска в уфимской квартире на три дня

Проститутка обворовала и заперла доверчивого жителя Карпинска в уфимской квартире на три дня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе 48-летний житель Карпинска стал жертвой проститутки, которая заперла его одного в квартире. Мужчина провел в неволе три дня.

Как сообщает ТГ-канал Ural Mash, инженер Дмитрий был в командировке и по пути домой остановился в столице Башкирии на несколько дней. Мужчина не захотел проводить время в одиночестве и решил воспользоваться услугами жрицы любви. Он пригласил в квартиру некую Ларису и отдал ей 10 тысяч рублей, однако обещанных интим-услуг мужчина не получил из-за того, что сильно напился и уснул. Женщина время зря не стала терять: забрала у инженера телефон и убежала, заперев за собой дверь на ключ.

Мужчина все это время пытался вызвать помощь, однако хозяйка квартиры все не приходила, а позвонить возможности не было. В итоге, житель Свердловской области докричался до консьержки, она и вызвала полицию.

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