Фото: Рустем АХУНОВ

Состав парламента Башкирии изменится более чем на 50%. Такое заявление сделал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.

По словам спикера, большая часть депутатов нынешнего созыва в силу различных причин не стали выдвигать свои кандидатуры ни по партийным спискам, ни по одномандатным округам. В связи с этим Толкачев приходит к выводу, что Курултай должен обновиться более чем наполовину.

– Эта ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим. По итогам выборов 2018 года, состав парламента изменился примерно на две трети, сопоставимые цифры были и в 2013 году, – отметил председатель Госсобрания.

Единый день голосования назначен на 10 сентября, и избирательная кампания, по словам Константина Толкачева, вступила в активную стадию. В настоящее время, отметил спикер, она проходит «спокойно, без существенных нарушений и громких скандалов».

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