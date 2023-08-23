В Уфе на три месяца ограничат движение по бульвару Саид-Галиева

В Уфе до конца ноября ограничат движение по бульвару Саид-Галиева

В Уфе ограничат движение транспорта по бульвару Саид-Галиева. Об этом сообщили в администрации города. Причиной тому является реконструкция фонтана с мальчиком-кураистом и бульвара, который прилегает к объекту.

В мэрии уточнили, что ограничения будут действовать с 28 августа по 28 ноября. Движение будет недоступно по бульвару Саид-Галиева и подъездным путям со стороны проспекта Октября и Комсомольской. Также под запретом три месяца будет проезд на въездах в домовые территории.

Жильцов близлежащих домов поспешили успокоить: ограничения их не коснутся.

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