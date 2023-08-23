Им стало плохо и не смогли выбраться: отец с сыном задохнулись угарным газом в гараже Башкирии

Отец с сыном не смогли выбраться из гаража. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Белорецке погибли отец с сыном. Трагическая смерть мужчин застала в гараже на улице Тюленина.

Как рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, к спасателям обратились очевидцы произошедшего, которые сообщили, что из гаража не могут выбраться двое мужчин из-за плохого самочувствия. На место ЧП экстренно прибыли сотрудники ведомства.

Выяснилось, что 65-летнего пенсионера все же смогли вытащить местные жители, а вот его 39-летний сын все еще оставался в погребе, находившимся в гараже. С помощью альпинистского снаряжения мужчину подняли наверх, однако было поздно. Мужчины погибли, несмотря на все усилия медиков реанимировать их.

По предварительной версии, жители Белорецка погибли, надышавшись угарным газом в гараже.

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