Бензин, автомобили и отдых в Турции подорожал в Башкирии

В Башкирии подорожали автомобили и бензин Фото: Рамиль Галиев

Стало известно, что в Башкирии за минувшие семь месяцев подорожало больше всего. Как рассказали аналитики Башстата, цены на бензин в первой половине 2023 года выросли на 3,4%. Только за минувший месяц рост стоимости горючего оценивается в 1,3%. Вместе с бензином дорожают и автомобили. Так, легковые авто с начала года выросли в цене на 1,3-2,7%.

По словам аналитиков, стоимость пиломатериалов, кирпича, гипсокартона, ламината и металлочерепицы выросла на 1,3-3,7%. На прилавках бытовых магазинов также можно наблюдать, как растут цены. Например, стиральные машины, холодильники и другие бытовые приборы подорожали на 1,5-4,4%.

Отдых в популярных странах - Турции, Египте и ОАЭ - тоже не дешевеет. Рост туров составил 1,2-5%.

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