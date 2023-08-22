У водоема в Башкирии мужчина нашел артиллерийский снаряд

Найденный предмет не представлял опасности для окружающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иглинском районе Башкирии местный житель нашел артиллерийский снаряд. О находке он сообщил группе разминирования ОМОН «Урал» Управления Росгвардии по РБ. Мужчина рассказал, что он гулял у берега местного водоема, когда наткнулся на гаубицу.

Сотрудники ведомства выехали на место, чтобы обследовать подозрительный предмет. Выяснилось, что им оказался покрытый коррозией 122-мм артиллерийский снаряд без взрывателя и взрывчатого вещества. Угрозы для населения гаубица не представляла.

- Предмет передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, - заключили в Росгвардии.

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