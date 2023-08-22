Бурзянский район Башкирии стал лидером по числу многодетных семей

Минтруд Башкирии назвал районы-лидеры по числу многодетных семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии определены районы, лидирующие по числу многодетных семей. Как сообщает минтруд республики, первую строчку рейтинга занял Бурзянский район. Здесь каждая третья семья воспитывает троих и более детей. Отмечается, что 13 лет назад таковой семьей называлась лишь каждая четвертая.

— Высокий уровень многодетных семей также отмечен в Баймакском (26,9%), Хайбуллинском (23,5%) и Абзелиловском (23,2%) районах, — заявили в ведомстве.

Больше всего детей появляется также в Бурзянском районе республики: 13,6 рождений на тысячу жителей. Второе место по этому показателю занимает Абзелиловский район — 12,2, на третьей строчке располагается Архангельский район (12,1).

Всего в Башкирии проживает более 470 тысяч семей, в которых воспитываются дети, 59 тысяч из них — многодетные.

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