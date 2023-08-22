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НовостиОбщество22 августа 2023 10:00

Прокуратура вынудила через суд мэрию Уфы обустроить площадки для выгула собак

Недавно власти города опубликовали мест для легального выгула животных
Захар ЯКОВЛЕВ

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура вынудила через суд мэрию Уфы обустроить площадки для выгула собак. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства об обращении с животными. Было установлено, что администрация столицы Башкирии обозначила не все места необходимыми табличками и не оборудовала их контейнерами для сбора отходов. Также мэрия не приняла правовой акт, который определяет площадки, предназначенные для выгула питомцев.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском с требованием устранить нарушения. Суд посчитал доводы обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

После этого власти Уфы определили специально отведенные места для выгула собак. Недавно администрация города опубликовала список специальных площадок.

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