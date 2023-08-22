Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура вынудила через суд мэрию Уфы обустроить площадки для выгула собак. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства об обращении с животными. Было установлено, что администрация столицы Башкирии обозначила не все места необходимыми табличками и не оборудовала их контейнерами для сбора отходов. Также мэрия не приняла правовой акт, который определяет площадки, предназначенные для выгула питомцев.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском с требованием устранить нарушения. Суд посчитал доводы обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

После этого власти Уфы определили специально отведенные места для выгула собак. Недавно администрация города опубликовала список специальных площадок.

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