Посетители фестиваля «Купец 2.0» в Башкирии потратили девять млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Посетители фестиваля «Купец 2.0» в башкирском городе Стерлитамака потратили девять миллионов рублей. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава муниципалитета Рустем Газизов.

По словам мэра, в прошлом году фестиваль го посетило 10 тысяч человек, а в этом — уже 65 тысяч. В Стерлитамак приехало 238 ремесленников как из Башкортостана, так и из других регионов Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Татарстана и даже Казахстана.

По предварительным данным, ремесленных изделий во время фестиваля было продано на сумму более 6,5 миллионов рублей. А на гастрономической площадке оборот составил свыше 2,5 миллионов.

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