Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 21 августа, в аэропорту Санкт-Петербурга из-за неисправности прервал взлет самолет до Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно вернулось на стоянку с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы. Все произошло из-за неисправности носовой стойки шасси. После инцидента полоса была осмотрена мастером аэродромной службы.

Напомним, в тот же день, но несколькими часами ранее, в аэропорту Москвы объявили тревогу из-за низкого запаса топлива самолета из Уфы. У судна начало заканчиваться горючее на высоте 460 метров

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