В Уфе пьяные подросток и его взрослый приятель избили, обрызгали перцовкой и ограбили прохожего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининском районе Уфы молодые люди избили и ограбили прохожего. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в позапрошлом месяце молодые люди 15 и 20 лет, будучи пьяными, поругались рано утром с прохожим из-за незначительного повода. Старший злоумышленник несколько раз ударил мужчину по различным частям тела, а подросток распылил ему в лицо перцовый баллончик. Парни отобрали у потерпевшего рюкзак и представляющие ценность вещи общей стоимостью более трех тысяч рублей.

В отношении 20-летнего уфимца были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления». Он частично признал свою вину. Материалы дел были направлены Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура направила в инстанцию уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, его тоже обвиняют в разбое.

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